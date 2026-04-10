В регионе появятся квоты на рабочие места для участников СВО

На заседании регионального парламента 9 апреля единогласно был принят закон, который призван помочь с трудоустройством демобилизованным защитникам Отечества.
Законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО был разработан членами фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Юрием Матузовым, Александром Солодовым, Кириллом Левитом, Виктором Логвиновым, Людмилой Ипполитовой, Мариной Андрейчук, Александром Воронцовым, Иваном Мошуровым, Денисом Рубащенко и Сергеем Тириченко.
Согласно принятому закону, крупные работодатели региона будут обязаны выделять рабочие места для тех, кто защищал интересы страны.
Главная цель правовой инициативы — помочь героям вернуться к мирной жизни, найти себя в профессии и успешно адаптироваться в обществе после возвращения из зоны боевых действий. Это часть государственных усилий по поддержке тех, кто встал на защиту Отечества. Аналогичные меры уже успешно работают в ряде других регионов России.
Положения закона касаются двух категорий граждан. Это ветераны боевых действий (они все поименованы в федеральном законодательстве) и участники специальной военной операции. К последним относятся завершившие службу мобилизованные и контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, выполнявшие задачи в ходе СВО, лица, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе и других территориях с 2014 года.
Закон обяжет работодателей, у которых трудится более 100 человек, закрепить 1% рабочих мест от среднесписочной численности сотрудников для таких категорий соискателей. При этом если у компании есть филиалы в других регионах, их сотрудники не будут включаться в расчет.
Инициативой предусматривается, что устроиться на работу по квоте ветеран или участник СВО сможет двумя способами — либо по направлению из службы занятости, либо обратившись напрямую к работодателю. Работодатель, в свою очередь, сможет обратиться в центр занятости за помощью в подборе кандидатов из числа льготных категорий.
При этом закон предусматривает ряд исключений. Квотирование не потребуется для общественных организаций инвалидов и созданных ими предприятий, государственных и муниципальных органов власти, профсоюзов, компаний-банкротов, а также предприятий, где планируются массовые сокращения штата.
Чтобы у регионального бизнеса было время подготовиться, предусмотрено поэтапное вступление закона в силу. С 1 сентября 2026 года планируется ввести обязанность зарезервировать рабочие места. А с 1 января 2027 года выполнением квоты будет считаться заключение трудовых договоров с ветеранами и участниками СВО.
— Введение квот на трудоустройство — это понятная и, уверен, действенная мера поддержки наших защитников. Расширенные возможности трудоустройства позволят ребятам быстрее адаптироваться к мирной жизни, обрести уверенность в завтрашнем дне, найти любимое занятие. Мы должны сделать все, чтобы их профессиональная интеграция прошла максимально успешно, — отметил один из соавторов инициативы, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.