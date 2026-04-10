Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два детских сада закрыли на карантин в Нижегородской области

Показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября прошлого года.

Источник: Время

Около 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечается, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года.

Доля вирусов гриппа в общей циркуляции составила 24,5%.

На 9 апреля в 3% образовательных учреждений региона частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. Полностью закрыты на карантин два детских садах.

Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные коллективы.