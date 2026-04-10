Два детских сада закрыли на карантин в Нижегородской области

Около 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Как отмечается, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года.
Доля вирусов гриппа в общей циркуляции составила 24,5%.
На 9 апреля в 3% образовательных учреждений региона частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. Полностью закрыты на карантин два детских садах.
Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные коллективы.