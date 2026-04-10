В Таганроге с опережением графика ведется строительство нового корпуса БСМП

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса БСМП в Таганроге ведется с опережением графика. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Контракт рассчитан на 5 лет, до декабря 2030 года. При этом строители идут с значительным опережением графика и планируют завершить основные работы раньше установленного срока, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Реализовать проект начали с июня 2025 года. Первый этап реконструкции, по контракту, предполагает возведение 10 этажного лечебно диагностического корпуса на 524 места.
Общая площадь новой больницы должна составлять более 57587 кв. метров.
На территории планируют оборудовать автономную котельную, кислородную станцию, КПП и парковочное пространство. В корпусе подготовят современные операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии, палаты, организуют работу диагностической службы.
Финансирование ведется из федерального и областного бюджетов: объем выделенных средств на основные строительно-монтажные работы (без учета медоборудования) составляет 22,3 млрд рублей.
— Реконструкция БСМП — это стратегический проект, который напрямую влияет на качество жизни десятков тысяч жителей Таганрога и близлежащих территорий, — отметила Светлана Камбулова.
