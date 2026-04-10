В Комсомольском районе мотоциклист без прав насмерть сбил мужчину

В Хабаровском крае, в селе Хурба Комсомольского района, около 22:50 в районе дома № 1 по улице Октябрьской 22-летний водитель кроссового мотоцикла «Регулмото», не имея права управления, двигался по поселковой дороге и допустил наезд на 50-летнего мужчину, сидевшего на краю проезжей части. После столкновения мотоцикл опрокинулся в кювет, сообщает районная Госавтоинспекция.
Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. О происшествии сообщили проезжавшие мимо водители.
Отмечается, что участок дороги не освещался. Погибший находился в тёмной одежде без световозвращающих элементов, что могло снизить его заметность в тёмное время суток.
В отношении водителя составлены административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ, а также усматриваются признаки преступления по статье 264 УК РФ. Мотоцикл изъят и помещён на специализированную стоянку.
В Госавтоинспекции напоминают: питбайки предназначены исключительно для закрытых площадок и треков. Выезд на дороги общего пользования запрещён — такая техника не оборудована световыми приборами, не имеет регистрации и государственных номеров.