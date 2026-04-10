Наблюдения за птицами помогли составить карту распределения ртути по океану

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов составил на данный момент самую детальную карту распределения токсичных соединений ртути по Мировому океану, что стало возможным благодаря изучению состава крови свыше 11 тыс. морских птиц из разных регионов Земли. Об этом сообщила пресс-служба японского Университета Нагойи.
«Полученная нами модель основана на реальных эмпирических данных, благодаря чему она значительно надежнее, чем результаты компьютерных расчетов. Птицы живут в самых разных морских средах, начиная с тропиков и заканчивая приполярьем, и при этом они питаются очень разной диетой. Это помогает нам более полно отслеживать перемены в состоянии Мирового океана», — заявила профессор Университета Нагойи (Япония) Акико Седзи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, проблема накопления опасных для здоровья человека и жизни животных соединений ртути в природных средах заставляет ученых активно изучать пути их распространения по экосистемам и отслеживать перемены в их концентрации. Как правило, эти токсичные вещества поглощаются планктоном из морской воды и вместе с ним передаются дальше по цепям питания, что ведет к их накоплению в природных экосистемах.
Оценка концентрации соединений ртути сильно осложнена тем, что их доли сильно различаются для разных климатических зон и регионов гидросферы. Японские ученые и их коллеги из Новой Зеландии, Франции и США предположили, что эту проблему можно обойти, используя птиц в качестве живых «биосенсоров». Они занимают вершину пищевой пирамиды и при этом птицы добывают пищу в больших по площади регионах Мирового океана, что позволяет использовать их для очень точной оценки ртутного загрязнения.
Руководствуясь этой идеей, экологи измерили при помощи атомно-абсорбционного спектрометра доли соединений ртути в крови более 11 тыс. морских птиц, относящихся к 108 видам пернатых и проживающих во всех регионах Мирового океана, в том числе в Арктике и у берегов Антарктиды. Эти сведения ученые обобщили для птиц из одних и тех же уголков гидросферы, что позволило им составить максимально подробную карту ртутного загрязнения океана.
Ее предварительный анализ показывает, что больше всего ртути присутствует в организмах обитателей морей, живущих на глубине в 200 — 1 000 м, а также обитающих в Северной Атлантике и в умеренных широтах в южной и северной части Тихого океана. Также необычно высокие концентрации ртути были выявлены в организме альбатросов и буревестников, что говорит об уязвимости этих птиц к данному загрязнению, подытожили исследователи.
Борьба с загрязнением природы ртутью.
Ртуть и ее соединения крайне токсичны для человека и животных. Как сегодня считают экологи, она особенно опасна для животных, стоящих на верхних уровнях пищевых цепей, в чьей печени и других органах она накапливается. Содержащие ртуть токсины попадают в природные экосистемы как в результате деятельности человека, так и из природных источников, в том числе связанных с глобальным потеплением. Для борьбы с ртутным загрязнением природы в октябре 2013 года была подписана Минаматская конвенция о ртути.