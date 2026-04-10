Бывшему главе Новочеркасска снова продлили меру пресечения

Бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко на месяц продлили меру пресечения. Он останется в следственном изоляторе до 13 мая включительно. Эту информацию подтвердили в Ленинском районном суде Ростова.
Напомним, что экс-чиновника задержали в мае прошлого года. Бывшего главу подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, он получил земельный участок и помощь в строительстве дома. Общая стоимость этого превысила восемь миллионов рублей. В обмен Юрий Лысенко обещал посодействовать в строительстве школы.
