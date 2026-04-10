В Национальном мессенджере начала работать система «Экобот Забайкалья»

Чат системы «Экобот Забайкалья» появился в национальном мессенджере MAX, который был создан при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Теперь жители Забайкалья могут оперативно сообщать о выявленных нарушениях природоохранительного законодательства. Для этого необходимо открыть чат «Экобот Забайкалья», описать суть нарушения и по возможности приложить фото или геолокацию.
Через сервис можно сообщать о проблемах с вывозом твердых коммунальных отходов, загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, подтоплениях грунтовыми водами или выходе наледи, природных пожарах. Также там доступна информация о графике вывоза мусора.
