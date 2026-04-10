В Хабаровске пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

В хабаровске в пожарно-спасательную службу поступил сигнал около 15:30: с балкона квартиры на шестом этаже валил густой чёрный дым. Первые расчёты прибыли оперативно и сразу сосредоточились на эвакуации. С помощью спасательных устройств из квартиры вывели двух человек, ещё 12 жильцов покинули подъезд самостоятельно по лестничным маршам, сообщает МЧС Хабаровского края.