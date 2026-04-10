В Хабаровске пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

В хабаровске в пожарно-спасательную службу поступил сигнал около 15:30: с балкона квартиры на шестом этаже валил густой чёрный дым. Первые расчёты прибыли оперативно и сразу сосредоточились на эвакуации. С помощью спасательных устройств из квартиры вывели двух человек, ещё 12 жильцов покинули подъезд самостоятельно по лестничным маршам, сообщает МЧС Хабаровского края.
Пламя разгорелось быстро — из-за высокой температуры и горящей отделки балкона огонь пошёл вверх. В итоге пострадали балконы сразу трёх этажей — шестого, седьмого и восьмого. Открытое горение удалось ликвидировать чуть более чем за час, после чего пожарные занялись проливкой и разбором конструкций. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших — редкий случай, когда всё закончилось без трагедии, хотя сценарий развивался тревожно быстро.
К ликвидации пожара привлекались 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Сейчас дознаватели устанавливают причины возгорания: опрашивают жильцов и осматривают место происшествия.