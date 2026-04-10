Авто загорелось в центре Минска из-за пальчиковых батареек

В центре Минска, возле пересечения улиц Немига и Городской вал, днем 10 апреля загорелся автомобиль, сообщает МЧС. Тушить возгорание приехали две машины МЧС.
На момент прибытия пожарных легковой автомобиль «Опель Зафира» был охвачен огнем и дымом. Водитель пытался справится с проблемой сам, но потушить возгорание не смог, это сделали сотрудники МЧС.
Как выяснилось, автомобиль перевозил пальчиковые батарейки для последующей утилизации. По предварительной версии, они и могли стать причиной возгорания.
