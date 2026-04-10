Прикамские лесопромышленники предложили более 850 инициатив по улучшению процессов

Лесопромышленная группа «Свеза» развивает культуру непрерывных улучшений и вовлекает сотрудников в оптимизацию производственных процессов. На предприятиях компании действует программа «Фабрика идей», в рамках которой сотрудники предлагают решения по повышению эффективности, надежности оборудования и условий труда.
Более 780 сотрудников комбината в Уральском подключились к программе и предложили свыше 850 идей. Почти 420 из них уже внедрены, еще около 100 находятся в работе. Инициативы охватывают ключевые направления: повышение качества продукции, снижение затрат и улучшение условий труда.
Среди уже реализованных решений — разработка отечественного аналога комплектующих для линий сушки. Кроме прочих плюсов, инициатива снизит зависимость от импортных поставок и поможет избежать простоев. Проект признан лучшим в компании.
«Благодаря “Фабрике идей” мы разработали и внедрили отечественный аналог комплектующих для линий сушки. Это решение снижает зависимость от импортных поставок, повышает надежность оборудования и позволяет избежать простоев, — поделилась Татьяна Ахметгалина, автор идеи, менеджер по технологии комбината “Свеза” в Уральском.
Также работники комбината предложили оптимизировать контроль качества: теперь проверка проводится на потоке, до этапа упаковки.
Мы продолжим развивать этот инструмент как один из ключевых для повышения эффективности«, — прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината “Свеза” в Уральском.