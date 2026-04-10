Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасхальные открытки могут стать причиной утечки персональных данных

В России зафиксирована новая схема мошенничества, основанная на рассылке вредоносных пасхальных открыток.

Источник: "Российская газета"

По словам опрошенных aif.ru специалистов, гражданам поступают сообщения с поздравлениями, в которых есть ссылки. Переходя по ним, пользователи автоматически попадают на вредоносный сайт. Злоумышленники могут использовать эти ресурсы для кражи персональных данных или получения доступа к информации из приложений онлайн-банков.

В период праздников мошенники традиционно проявляют повышенную активность. Эксперты советуют не переходить по ссылкам из сообщений незнакомцев и всегда проверять надежность источника рассылки. Соблюдение этих базовых правил цифровой безопасности позволит пользователям обезопасить себя от утечки личных данных и предотвратить возможные финансовые убытки.