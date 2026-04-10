Сахар упал и яйца подорожали — в Крыму проверили цены в преддверии Пасхи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Согласно данным Росстата, куриные яйца в Крыму пусть незначительно, но дешевле, чем в Севастополе и на Кубани, разница в цене до пяти процентов. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга республики Анатолий Гук.

Источник: РИА "Новости"

Нюансы в дорогих яйцах

При этом в целом в России куриные яйца выросли в цене по объективным причинам, обсудить которые собрались даже на специальном совещании с производителями, уточнил Гук.

По словам представителя минпромторга республики, куриных яиц с двух имеющихся в Крыму птицефабрик региону не хватает. Тем более в межсезонье, когда «производительность» несушек падает, и перед Пасхой, когда на эту категорию продовольственных товаров традиционно растет спрос.

«В Крым мы везем куриные яйца с Кубани. Конечно, пока они сюда доезжают, то логично, что должны подорожать, но за счет крымских яиц, с наших птицефабрик, цена сбивается. Наши птицефабрики таким образом регулирует динамику цен. Если бы у нас не было собственного производства яиц, то этот продукт был бы значительно дороже», — пояснил он, уточнив, что в прошлом году в Крыму вообще были самые дешевые куриные яйца по всей стране. С мая и практически до Нового года цена держалась на 20−30 процентов ниже, чем на материке.

В преддверии Пасхи рост цен на куриные яйца связан со многими факторами. Дорогая логистика в республику, повышение тарифов на электроэнергию и инфляция могут в конечном счете повышать ценники на продовольственных полках магазинов, пояснял ранее эксперт.

Синие ценники под контролем

В Крыму сотрудники профильного министерства ежедневно отслеживают стоимость социально значимых групп товаров. Рейды происходят в рамках действия правительственного соглашения по стабилизации цен.

Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары.

«Мы на постоянной основе осуществляем проверку цен, соблюдение всех условий данного соглашения. В преддверии пасхального праздника мониторинг является ежедневным, выезжаем совместно с администрациями муниципальных образований», — рассказал журналистам Анатолий Гук.

По его словам, к соглашению примкнули все крупные торговые сети Крыма, а также мелкие магазины несетевой розницы, магазины у дома, розничные рынки.

Под социальными ценниками отличительного синего цвета можно найти мясо, молочную продукцию, овощи «борщевого» набора, бакалею. Также в рамках соглашения торговые сети расширили перечень социальных товаров и включили в него непродовольственную группу: бытовую химию, детские принадлежности, средства личной гигиены, перечислил представитель министерства, отметив, что «проработали вопрос по включению в этот перечень детского питания».

«В ходе мониторинга мы смотрим на наличие товара на полках, на соответствие цены и обязательно на наличие синего ценника с пометкой “социальная цена”. При этом такой товар должен быть расположен на полке на уровне глаз покупателя», — объяснил Гук.

На качество товара и сроки годности смотрим в первую очередь, уточнил он.

При этом в случае выявления нарушений министерство незамедлительно реагирует: ведомства связываются с руководством той или иной торговой сети, и нарушение в самое ближайшее время устраняется.

«Как таковых нарушений нет, бывают точечные моменты. Например, когда в преддверии праздника повышен спрос на те или иные товары и полки под ними быстро пустеют. Но мы на месте отрабатываем этот вопрос, просим руководство сети увеличить объемы поставляемого товара. Все добросовестно соблюдают условия соглашения», — заверил собеседник.

Все товары социально значимой категории хорошего качества и постоянно есть в наличии. В преддверии пасхальных праздников цены в торговых сетях останутся на стабильном уровне, уверены в министерстве.

Подробная информация по ценам на социально значимые группы товаров размещена на сайте минпропа Крыма, и ежедневно обновляется.

Динамика цен под прицелом

В гипермаркете, куда на мониторинг цен пригласили и журналистов, есть даже пасхальные куличи по социальной цене — 399 рублей за 550 граммов. Хотя такая выпечка, как правило, не относится к социальной. Мука на полках под синим ценником — 75 рублей за двухкилограммовою пачку, сахар — 0,8 кг — почти 59 рублей, такой же фасовки гречка за 52 рубля. Социальный хлеб «Дарницкий» за 52 рубля, крупа «Артек» — по 40 рублей за кило, а свинина за 250 и 295 рублей за килограмм. Самые дешевые яйца — 136 рублей за десяток, но это не социальный ценник. На социальной полке пусто. Разобрали. Но если верить профильному министерству, сейчас подвезут.

«Если говорить о динамике цен по сравнению с прошлым годом, то в Крыму на сегодняшний день подешевел сахар. На уровне прошлого года остались цены на сливочное масло и муку. Да, яйца подорожали, но так по всей территории Российской Федерации. Цена на куриные яйца, согласно данным последних двух недель, плавно идет на снижение. Но если сравнивать с прошлым годом, то этот продукт подорожал примерно на 15−20 процентов», — уточнил Гук.

Накануне сообщалось, что стоимость набора продуктов для приготовления блюд на пасхальный стол в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля.

