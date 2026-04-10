Сахар упал и яйца подорожали — в Крыму проверили цены в преддверии Пасхи

«В Крым мы везем куриные яйца с Кубани. Конечно, пока они сюда доезжают, то логично, что должны подорожать, но за счет крымских яиц, с наших птицефабрик, цена сбивается. Наши птицефабрики таким образом регулирует динамику цен. Если бы у нас не было собственного производства яиц, то этот продукт был бы значительно дороже», — пояснил он, уточнив, что в прошлом году в Крыму вообще были самые дешевые куриные яйца по всей стране. С мая и практически до Нового года цена держалась на 20−30 процентов ниже, чем на материке.