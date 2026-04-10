Под Воронежем хотят построить первую креветочную ферму за 777 миллионов

В Воронежской области решили выращивать собственные креветки — проект первой в регионе фермы уже готов, осталось только найти инвестора. Власти планируют производить до 300 тонн деликатесов в год, чтобы заменить ими импортную «заморозку» из-за рубежа. Об этом свидетельствует публикация на региональном инвестиционном портале.
Запуск такого необычного для Черноземья бизнеса обойдется почти в 777 миллионов рублей. Деньги солидные, но и расчет серьезный: на ферме планируют создать 46 рабочих мест, а все вложения должны окупиться примерно за 8 лет. Сейчас под строительство подбирают наиболее подходящее место — выбирают между Богучарским, Терновским и Россошанским районами.
По данным инвестпроекта, сегодня почти вся креветка в магазинах (около 85%) привозится из-за границы в замороженном виде, из-за чего она теряет вкус и пользу. Воронежская же ферма благодаря удачному расположению региона, по словам аналитиков, может быстро развозить свежий товар по всей центральной России. В радиусе 500 км от нас живет 50 миллионов человек, включая москвичей, так что покупателей на свежий местный продукт должно хватить.