Под Воронежем хотят построить первую креветочную ферму за 777 миллионов

По данным инвестпроекта, сегодня почти вся креветка в магазинах (около 85%) привозится из-за границы в замороженном виде, из-за чего она теряет вкус и пользу. Воронежская же ферма благодаря удачному расположению региона, по словам аналитиков, может быстро развозить свежий товар по всей центральной России. В радиусе 500 км от нас живет 50 миллионов человек, включая москвичей, так что покупателей на свежий местный продукт должно хватить.