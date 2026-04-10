В Перми на Гайве построили новую поликлинику

Мощность медучреждения составит 200 человек в смену.

Строительство поликлиники на улице Писарева, 56 в Перми завершено, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

Четырёхэтажное здание оснастили кабинетами терапевтов и узких специалистов. Здесь оборудовали рентгенодиагностическое отделение, кабинеты реабилитации и физиотерапии, процедурные, травмпункт с отдельным входом, а также женскую консультацию с дневным стационаром. Поликлинику уже укомплектовали мебелью и медицинским оборудованием, территорию вокруг тоже благоустроили.

Учреждение спроектировали с учётом всех современных требований. Все специалисты будут принимать в одном месте, а мощность медучреждения составит 200 человек в смену. Проект реализовали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

За последние три года в Прикамье построили девять поликлиник — в Перми и Пермском округе, в селе Сива, посёлках Углеуральский, Чусовом, Осе. Также в составе больничных комплексов открылись поликлиники в Юрле и посёлке Полазна.