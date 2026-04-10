Более 8 тысяч жителей КБР прошли обучение в школах диабета в 2025 году

Там пациенты, в частности, получают информацию о правильном питании.

Источник: Национальные проекты России

Занятия в школах диабетах на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в 2025 году посетили 8079 человек. Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего в республике работают 17 школ диабета. В них на занятиях пациенты получают информацию о правильном питании, методах контроля уровня сахара в крови, а также о физической активности и важности регулярного медицинского наблюдения. В детских кабинетах маленькие пациенты с родителями получают необходимые знания и поддержку сверстников, испытывающих похожие трудности.

В регионе также созданы два региональных эндокринологических центра на базе Республиканской клинической больницы и Центра высоких медицинских технологий. В них имеются оснащенные кабинеты диабетической стопы и диабетической ретинопатии. Центры проводят диагностику и лечение эндокринных заболеваний.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.