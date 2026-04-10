Два детсада закрыли на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ

По состоянию на 9 апреля, два дошкольных учреждения в Нижегородской области были вынуждены прекратить свою работу в полном объеме из-за введенного карантина. Информацию об этом предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
Причиной таких ограничительных мер стала вспышка острой респираторной вирусной инфекции. В целом, образовательный и воспитательный процесс временно приостановлен полностью или частично в 3% от общего числа школ и детских садов, расположенных в области.
Ведомство настоятельно советует родителям воздержаться от отправки детей, имеющих симптомы недомогания, в детские учреждения и по возможности ограничить их пребывание в местах большого скопления людей.
В образовательных учреждениях по-прежнему уделяется внимание выполнению санитарно-противоэпидемиологических норм. В помещениях проводится регулярная дезинфекция, осуществляется проветривание, а также используются бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.
Напомним, что еще четыре детсада полностью закрыли на карантин в Нижегородской области. Вирусы гриппа составляют 47,4% от общего числа циркулирующих возбудителей.
