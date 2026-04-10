Волгоградцам на удаленке платят почти в 2 раза больше, чем 5 лет назад

Зарплаты на удаленке в Волгоградской области за пять лет выросли почти вдвое. По данным аналитиков hh.ru, медианное предложение для дистанционных работников в начале 2026 года достигло 64 800 рублей — против 37 100 рублей в 2021-м.
Растет и количество вакансий. За первый квартал 2026 года работодатели в регионе открыли более 1,8 тысячи предложений с удаленным форматом — это в 1,6 раза больше, чем пять лет назад.
Самые высокие зарплаты предлагают менеджерам по продажам — до 90 000 рублей. Специалисты технической поддержки могут рассчитывать на 52 000 рублей, сотрудники контактных центров — на 48 200 рублей.
Удаленка остается важным фактором при выборе работы. Каждый седьмой сотрудник упоминает ее в положительном ключе: 56% ценят сам формат, 20% — гибкий график, 13% — возможность работать из любой точки. Чаще всего на удаленке берут специалистов техподдержки (30%), аналитиков (25%) и операторов кол-центров (24%). В отраслях лидируют ИТ, маркетинг и финансы.
Интересно, что работодатели, предлагающие удаленку, получают более высокие оценки от сотрудников: 4,35 балла из 5 против 4,16 у компаний без такого формата.
Рынок дистанционной работы растет с двух сторон: бизнес открывает больше вакансий и повышает оплату, а соискатели всё чаще ищут именно такие предложения.
