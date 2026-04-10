Воронежское минприроды обновит данные Красной книги региона

Минприроды Воронежской области обновит Красную книгу региона. С этой целью ведомство объявило конкурс по выбору подрядчика для мониторинга краснокнижных видов растений, животных и грибов.
Победителю предстоит в срок до 1 октября актуализировать сведения о краснокнижных видах растений и животных на территориях Поворинского, Грибановского, Новохоперского, Бутурлиновского, Терновского, Таловского, Эртильского, Бобровского, Аннинского и Панинского районов, а также Борисоглебского городского округа. Стоимость этих работ оценивается в 2 млн 700 тыс. рублей. Плату подрядчик получит по завершению работ.
Итогом исследования, по словам чиновников Минприроды, станут свежие данные о биологии, численности, ареале и мерах охраны растений, животных и грибов, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Воронежской области. Особое внимание уделят корректировке данных о местах их обитания и угрозе вымирания.