В Добрянке и Барде для студентов строят новые мастерские и лабораторный корпус

Кроме того, студенты гуманитарно-технологического техникума имени П. И. Сюзева в Добрянке получат современные мастерские на 65 учебных мест. На площадке начали устанавливать несущие конструкции. В мастерских будущие специалисты будут проходить практические занятия по сварке, слесарным и электромонтажным работам. Также в здании предусмотрены классы для теоретических занятий, а удобный теплый переход свяжет его с существующим учебным корпусом.