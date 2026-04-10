В Добрянке и Барде для студентов строят новые мастерские и лабораторный корпус

В Прикамье продолжается строительство новой инфраструктуры для студентов колледжей, рассказали в пресс-службе Правительства региона. Современные образовательные корпуса, где будут обучать востребованные рабочие кадры для предприятий появятся в Добрянке и Барде.
В селе Барда строят лабораторный корпус с мастерскими для филиала Краевого политехнического колледжа. Объект расположится на улице Ленина, 121, рядом с уже действующим учебным корпусом. В новом здании будут оборудованы слесарная и сварочная мастерские, а также лаборатории по ремонту и диагностике автомобилей, сельскохозяйственной и электротехники.
Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.
На текущем этапе возводят каркас будущего учебного объекта. Уже построена блочно модульная газовая котельная для постоянного отопления корпуса. Вместе с тем рядом идет строительство общежития для иногородних студентов на 80 мест.
Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.
Кроме того, студенты гуманитарно-технологического техникума имени П. И. Сюзева в Добрянке получат современные мастерские на 65 учебных мест. На площадке начали устанавливать несущие конструкции. В мастерских будущие специалисты будут проходить практические занятия по сварке, слесарным и электромонтажным работам. Также в здании предусмотрены классы для теоретических занятий, а удобный теплый переход свяжет его с существующим учебным корпусом.
Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.
Новая образовательная инфраструктура расширит возможности подготовки востребованных кадров. Губернатор Дмитрий Махонин отметил рост интереса к рабочим профессиям и необходимость создания равных условий для учебы. Сегодня в техникуме обучаются более 500 человек, в том числе сварщики, электромонтеры и мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Новые объекты помогут студентам глубже освоить выбранную профессию.