Жильцы многоэтажки в Ростове пожаловались на мусор, лифты и подтопления

В Ростове-на-Дону жильцы Стабильной, 3 пожаловались проверяющей комиссии на отсутствие освещения, мусор и следы подтоплений на лестничных клетках. Также нарекания коснулись работы лифтов и водоснабжения, сообщают донские власти.
Проблемы выявили в ходе выездного аудита, который провела рабочая группа с участием представителей министерства ЖКХ, Госжилинспекции, администрации и ресурсоснабжающей организации.
Под контроль попала работа компании ООО «Управляющая компания СК10». От организации потребовали в кратчайшие сроки устранить нарушения, наладить уборку и состояние лифтов, привести в порядок освещение, а также ликвидировать источники подтоплений.
Кроме того, УК обязали актуализировать реестр собственников и разместить информацию о возможностях мобильных сервисов «Госуслуги. Дом» и МАХ. Жильцам, в свою очередь, напомнили порядок проведения общих собраний собственников и возможности взаимодействия с управляющей организацией.
— Главная цель проводимых аудитов — защита прав потребителей и повышение качества услуг. По итогам каждой выездной проверки все выявленные нарушения фиксируются, — прокомментировала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Аудит продолжится. Далее рабочая группа изучит документы и вынесет свою оценку. Отчет проверки за II квартал 2026 года опубликуют на сайте донского минЖКХ до 15 июля 2026 года.
