В Беларуси протоптанные жильцами тропинки во дворах решили заасфальтировать

В одном из городов Беларуси стартует программа «Тропиночная сеть».

Источник: Комсомольская правда

В Витебске весной 2026 стартует новая программа благоустройства «Тропиночная сеть», сообщает sb.by. Это значит, что протоптанные жителями, но неофициальные дорожки во дворах, заасфальтируют.

В план включены 159 «народных троп» на территории всех 11 ЖЭУ Витебска, всего более 20 километров троп. Ширина каждой новой дорожки — около 1,2 метра, а длина варьируется от 40 до 500 метров.

