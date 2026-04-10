В Волгограде дачные автобусы на Пасху и Красную горку перейдут на спецграфик

В Волгограде 12 и 19 апреля дачные автобусы перейдут на особый режим работы. Для запуска маршрутов на городские кладбища муниципалитет вынужден будет снять подвижной состав с сезонных направлений. По информации МУП «Метроэлектротранс», на протяжении двух ближайших воскресений для дачников будет действовать специальный график.