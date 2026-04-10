Для предприятий Чувашии подготовили 35 тренеров по бережливому производству

Сертификацию внутренних тренеров по бережливому производству прошли 35 сотрудников предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Чувашии. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики республики.
Внутренние тренеры — это сотрудники предприятий, прошедшие 10-недельное обучение на цифровой платформе производительность.рф и успешно защитившиеся перед экспертной комиссией. Оценивается владение инструментами бережливого производства, терминологией, навыки взаимодействия с аудиторией, умение приводить примеры из практики и проводить презентации.
«Перед тренерами стоит важная задача — в течение ближайших трех лет обучить как минимум 80% сотрудников предприятия. Это большой шаг вперед для развития культуры бережливого производства», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Чувашии Александр Емельянов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.