Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для предприятий Чувашии подготовили 35 тренеров по бережливому производству

Они прошли 10-недельное обучение на цифровой платформе.

Источник: Национальные проекты России

Сертификацию внутренних тренеров по бережливому производству прошли 35 сотрудников предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Чувашии. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики республики.

Внутренние тренеры — это сотрудники предприятий, прошедшие 10-недельное обучение на цифровой платформе производительность.рф и успешно защитившиеся перед экспертной комиссией. Оценивается владение инструментами бережливого производства, терминологией, навыки взаимодействия с аудиторией, умение приводить примеры из практики и проводить презентации.

«Перед тренерами стоит важная задача — в течение ближайших трех лет обучить как минимум 80% сотрудников предприятия. Это большой шаг вперед для развития культуры бережливого производства», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Чувашии Александр Емельянов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.