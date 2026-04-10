На дорогах Дона готовятся запустить 85 камер с ИИ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.
Система предназначена для оперативного выявления транспортных происшествий: она в режиме реального времени фиксирует аварии, чрезвычайные ситуации и заторы, а затем автоматически передаёт данные в экстренные службы.
Приоритетными для установки оборудования стали: участки дорог с наибольшим количеством конфликтных точек; потенциально опасные зоны; места регулярного образования заторов в границах ростовской агломерации.