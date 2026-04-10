Сергей Лукин передал пасхальные куличи жителям Анны и Таловой

В преддверии светлого праздника Пасхи депутат Воронежской областной думы Сергей Лукин традиционно принял участие в акции «Единой России» «Пасхальный кулич». Он передал 200 куличей в районы своего избирательного округа.
— Этой доброй традиции уже более 15 лет, и каждый раз она находит самый тёплый отклик в сердцах людей, — подчеркнул в своём комментарии Сергей Лукин, — Куличи в первую очередь предназначаются для самых нуждающихся в поддержке, заботе и простом человеческом внимании — для одиноких пожилых граждан.
В Аннинском районе сотрудники управления социальной защиты населения и отдела опеки и попечительства распределили угощения среди своих подопечных с особым вниманием — именно тем, у кого маленький доход и нет близких. В Таловском районе куличи также отправились к тем, кто годы и десятилетия трудился на благо малой родины. Среди них — 88-летняя Александра Алексеевна Гусева. После смерти дочери и мужа она живёт одна. Получив пасхальную сдобу и поздравление, женщина была растрогана до слёз и просила передать слова искренней благодарности Сергею Николаевичу. Такие моменты — лучшее подтверждение того, что даже небольшое внимание может согреть душу.
— Пасха — это время, когда мы особенно остро осознаём, как важно быть рядом с теми, кому трудно, кому не хватает заботы и участия. Когда каждый из нас может стать чуточку добрее, протянуть руку помощи и подарить надежду, — поблагодарил Лукин всех, кто помог в организации поздравлений.