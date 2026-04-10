Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму увеличилось количество каракуртов

В Крыму фиксируют увеличение популяции ядовитых пауков-каракуртов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за глобального потепления членистоногие все чаще селятся не в диких степях, а вблизи человеческого жилья.

По словам зоолога Владимира Гладуна, укус каракурта действительно болезнен и может представлять серьезную опасность, но не для всех. В группе риска — пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также маленькие дети.

Для здорового взрослого человека или подростка с хорошим иммунитетом яд каракурта смертельной угрозы не несет. Однако неприятных ощущений избежать не удастся.

«Укус болезненный, боль может продолжаться несколько часов. Может возникнуть онемение конечности. Возможны и другие симптомы: повышение температуры, индивидуальная реакция организма, опухание конечности или того места, куда он укусил», — пояснил зоолог в беседе с корреспондентом «АиФ Крым».

Специалисты советуют быть внимательными при посещении природных зон и проверять придомовые участки, чтобы минимизировать риск встречи с ядовитым пауком.

