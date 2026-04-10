В Крыму увеличилось количество каракуртов

Из-за глобального потепления членистоногие все чаще селятся не в диких степях, а вблизи человеческого жилья.
По словам зоолога Владимира Гладуна, укус каракурта действительно болезнен и может представлять серьезную опасность, но не для всех. В группе риска — пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также маленькие дети.
Для здорового взрослого человека или подростка с хорошим иммунитетом яд каракурта смертельной угрозы не несет. Однако неприятных ощущений избежать не удастся.
«Укус болезненный, боль может продолжаться несколько часов. Может возникнуть онемение конечности. Возможны и другие симптомы: повышение температуры, индивидуальная реакция организма, опухание конечности или того места, куда он укусил», — пояснил зоолог в беседе с корреспондентом «АиФ Крым».
Специалисты советуют быть внимательными при посещении природных зон и проверять придомовые участки, чтобы минимизировать риск встречи с ядовитым пауком.