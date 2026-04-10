Последствия взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Видео

На складе с пиротехникой на улице Партизанской в центре Владикавказа произошел взрыв.

На складе с пиротехникой на улице Партизанской в центре Владикавказа произошел взрыв. Пострадали как минимум 14 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших.

Среди пострадавших — двое детей, их состояние оценили как стабильное. Всего в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) и Клиническую больницу скорой помощи госпитализировали 12 взрослых, четверо из них — в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, после взрыва в двухэтажном складе начался пожар. Ведомство оценило площадь возгорания в 750 кв. м, а площадь обрушения — в 800 кв. м.

По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

