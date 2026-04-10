Россияне рассказали, сколько потратят на пасхальные покупки

Около половины россиян тратит на пасхальные покупки для семьи до 1000 рублей. Об этом свидетельствует опрос, который провели социальная сеть «Одноклассники» и сеть гипермаркетов «Лента».
Пасху ежегодно отмечает абсолютное большинство опрошенных — свыше 80%. Чаще всего празднуют женщины и те, кто старше 65 лет.
Большинство празднующих Пасху планируют покупать пасхальный кулич. Готовые варианты чаще выбирает молодая аудитория, респонденты старше 55 лет пекут куличи дома.
За куличом большая часть пойдёт в супермаркет. Ещё 15% собираются приобрести главное украшение пасхального стала в пекарне или кондитерской.
Предпочитают россияне классические куличи с изюмом. Однако молодёжь чаще выбирает пасхальную выпечку с творожной начинкой, кремом или шоколадом. Но главное, чтобы кулич был свежим, натуральным и без лишних добавок.
Красить яйца собираются практически все россияне — более 90%. Самый популярный способ — луковая шелуха. Пищевые красители выбрали опрошенные 25−54 лет.