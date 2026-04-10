Строители нижегородского метро получат многомиллионную субсидию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. АО «Моспроект-3», занимающееся строительством метро в столице Приволжья, стало одним из получателей субсидии на повышение мобильности трудовых ресурсов. Компании выплатят более 56 млн рублей.

«В основе программы повышения трудовой мобильности лежит комплексная поддержка человека и его семьи при переезде для трудоустройства, забота об обустройстве и безболезненной адаптации на новом месте», — сообщает министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.

Цель программы — сократить потребность региона в высококвалифицированных рабочих и специалистах. В перечень мер входит субсидирование затрат на транспортные расходы, обучение, аренду жилья и др.

Вторым получателем субсидии, как пишет «КоммерсантЪ», стало АО «ВМЗ», которому намерены выделить более 2 млн рублей.

На днях «ФедералПресс» писал об очередном переносе сроков завершения строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде. Теперь ввести объекты в эксплуатацию планируют лишь к августу 2027 года. Изначально открытие было намечено на конец прошлого года.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.