Светлана Рябкова: «Я учитель! И этим горжусь!»

— Можно сказать, что я — богатая на учеников учитель. У меня три 2-х класса, три 6-х, по одному 5-й, 7-й и 8-й, три 9-х и один 11-й класс. В 5Б и в 11Б являюсь классным руководителем. Близится май, поэтому сейчас понемногу начинаю готовиться к трепетному расставанию со своими самыми старшими школьными детьми. Отмечу, что все они — очень талантливые дети, с которыми приятно работать. Быть причастной к их взрослению почетно.