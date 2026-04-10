Светлана Рябкова: «Я учитель! И этим горжусь!»

Светлана Александровна Рябкова преподает иностранный язык в кстовской школе № 3. Недавно она принимала участие в финале городского этапа конкурса «Учитель года России 2026» и стала его победителем по версии читателей ИА «Время Н» (за нее было отдано наибольшее количество голосов пользователей в соцсети). Подробнее о своем пути в профессии педагог рассказала в интервью нашему агентству.
— Когда у вас появилось желание стать учителем? Возможно, в роду были педагоги?
— В нашей профессии нет случайных людей. Обычно либо человек продолжает семейную учительскую династию, либо влюблен в педагогику еще со школьной скамьи и после окончания учебы в вузе спешит вернуться в родную школу — именно так произошло и со мной.
О своем пристрастии к преподаванию я узнала в детстве. Раскрою небольшой секрет: брала из учебного кабинета мелок, делала дома из шифоньера импровизированную доску и решала на ней задачки по математике. К счастью, мама за это меня не ругала, а говорила, что я — прирожденная учительница.
— Школа № 3 в Кстове — ваше первое место работы?
— Да. Я здесь уже двадцать семь лет. Первые десять из них была ученицей, а после окончания лингвистического университета вернулась сюда уже в качестве учителя.
— Помните свой первый урок?
— Свой педагогический дебют помнит, наверное, каждый учитель, и я — не исключение. Это был классный час по теме «Александр Невский. Личность нации». В памяти остались имена учеников, их пристальные взгляды… Это очень ценные воспоминания!
— В каких классах сейчас преподаете?
— Можно сказать, что я — богатая на учеников учитель. У меня три 2-х класса, три 6-х, по одному 5-й, 7-й и 8-й, три 9-х и один 11-й класс. В 5Б и в 11Б являюсь классным руководителем. Близится май, поэтому сейчас понемногу начинаю готовиться к трепетному расставанию со своими самыми старшими школьными детьми. Отмечу, что все они — очень талантливые дети, с которыми приятно работать. Быть причастной к их взрослению почетно.
— Нагрузка у вас большая. Много времени остается на семью и хобби?
— Конечно, учителя в этом случае говорят, что работа — это и есть хобби, это наша жизнь, страсть, боль, радость… в школе мы испытываем весь спектр человеческих эмоций.
В свободное время люблю рисовать. Делаю это для души. Правда, есть маленький нюанс: рисовать я не умею. Но когда по завершении мастер-класса держишь в руках прекрасную картину собственного производства, то осознаешь, какие чудеса может творить хороший преподаватель-наставник.
Еще я очень люблю театр. Мы часто посещаем театры с моими учениками. И я очень рада, что существует государственная программа «Пушкинская карта», которая позволяет побывать подрастающему поколению на различных культурно-просветительских мероприятиях. Было бы здорово, если что-то подобное было бы и для учителей. Недавно я исполнила свою давнюю мечту: я побывала в Большом театре. Бережно храню в памяти этот ценный культурный опыт. Теперь стремлюсь посетить Мариинский театр.
Если говорить о семье, то совмещение дел домашних и рабочих — непростая задача. Мне помогает то, что мои дети учатся в нашей школе — есть возможность видеться и на уроках, и во внеурочное время. Главное, что моя семья мною гордиться и поддерживает во всем.
— Было желание уйти из школы, сменить профессию?
— Я отношу себя к профессионалам, о которых можно сказать так: вечно ищу; сомневаюсь; часто нахожу; ликую от успеха, когда нашла; порой ошибаюсь — и далее все по кругу, вновь и вновь. Когда добиваешься результата, то получаешь приятное послевкусие, которое дает тебе силы на дальнейшие свершения. Думаю, что я на своем месте. Я учитель! И этим горжусь!
— Какова тема вашей профессиональной деятельности?
— Как известно, образование включает процессы обучения и воспитания. Знаниевый компонент, безусловно, важен. Но не менее важен и воспитательный потенциал. Моя тема связана с формированием коммуникативной компетенции и морально-ценностных качеств личности на уроках английского языка, где мы часто говорим с ребятами о понятиях семьи, дружбы, любви… Это помогает задать правильные нравственные ориентиры.
— А что, на ваш взгляд, самое главное в профессии учителя?
— Здесь хочется вспомнить слова знаменитого ученого Василия Осиповича Ключевского «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». Именно от отношения учителя к детям и к своему делу зависит и результат его работы. Когда болеешь душой за свое дело, то и работа будет ладиться и преподносить желаемый результат.
— Участие и победы в профессиональных конкурсах хорошо мотивируют?
— Любой конкурс профессионального мастерства — это вызов для педагога. Это время, чтобы еще раз тщательно подумать о приемах и методах своей деятельности, поделиться своими лучшими наработками. И — что важно — пообщаться и поучиться полезному у своих единомышленников. Учитель сам никогда не перестает быть учеником — иначе, он может перестать быть учителем.
— Планируете снова побороться за титул «Учитель года»?
— Не скажу, что приму участие именно в этом конкурсе, но в каких-то точно попробую. Сейчас у меня вызывают интерес «Флагманы образования» и «Быть, а не казаться». Так что продолжаем трудиться!