Десять почтовых отделений отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году

Десять почтовых отделений модернизируют и приведут в нормативное состояние на территории Нижегородской области в 2026 году в рамках соглашения АО «Почта России» и правительства региона. Ремонт будет финансироваться за счет средств, сэкономленных почтой благодаря льготе по налогу на имущество.
Региональная мера поддержки полностью освобождает «Почту России» от выплаты налога, что позволяет организации направить сохраненную сумму на ремонт почтовых отделений.
«Современная связь начинается там, где человеку комфортно получить письмо, посылку или другую государственную услугу. Очень важно не пренебрегать вопросами физической инфраструктуры в погоне за цифровизацией. Благодаря ремонту визиты на почту станут намного более комфортными для каждого посетителя, в особенности для пожилых людей, молодых мам и жителей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
В этом году будут модернизированы отделения почты в Вадском и Уренском округах, а также в Кстовском, Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. В каждом из них проведут капитальный ремонт.
«Мы очень благодарны нижегородскому правительству за плодотворное сотрудничество. Подписанное соглашение расширит возможности для ремонта не только сельских отделений связи, но отделений областного центра», — сказал директор УФПС Нижегородской области Сергей Дубровин.
В рамках аналогичного соглашения между АО «Почта России» и правительством региона в 2025 году в Нижегородской области были отремонтированы почтовые отделения в следующих округах: Ардатовский, Шатковский, Большемурашкинский, Варнавинский, Бутурлинский, Вознесенский, Ветлужский, Володарский, Гагинский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Починковский и Сосновский. Также модернизированы почтовые отделения в Семёновском, Арзамасском, Выксунском и Перевозском округах.
Модернизация сельских отделений проводится по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей.
В почтовых отделениях обновили внутренние помещения и фасады, системы отопления, установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Новую технику для операторов подключили к каналам онлайн-связи.
Также в отделениях оборудованы «уголки здоровья», где жители могут бесплатно воспользоваться медицинскими приборами (тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами) и проверить основные показатели здоровья. В части отделений в клиентском зале появились компьютеры для самостоятельного доступа посетителей к социально значимым сайтам и цифровым услугам: сайтам «Госуслуг», Социального фонда, «Работа.ру» и прочим.
Во время модернизации отделений «Почта России» уделяет особое внимание развитию безбарьерной среды. Для этого на входе в отделения компания устанавливает пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала и расширяет дверные проемы.