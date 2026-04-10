Шалабаев: сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании

Сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании. Аграрии проверяют семенной материал и закупают удобрения, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере МАХ.
Готовность техники к полевым работам на сегодняшний день, как отметил мэр, составляет почти 90%.
«Чему такое количество снега в этом году пошло на пользу, так это хорошей перезимовке посевов у нас в Кстовском районе. Высокий снежный покров защитил их от морозов, почва под ним не промерзла. Что касается посевов, то планируется, что их площадь составит 19,5 тысяч га. Из них — 6,4 тысяч га занимает озимая пшеница. Общий сев яровых культур ожидается на уровне свыше 13 тысяч га, в том числе посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составит более 6,2 тысяч га, а кормовых трав — почти 7 тысяч га», — написал глава города.
По его словам, фермерами в этом году к посеву приобретены новые сорта семян яровых, поэтому ожидается увеличение урожайности.
Ранее Россельхознадзор предупредил о нарушениях нижегородских продавцов семян.