Шалабаев: сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании

«Чему такое количество снега в этом году пошло на пользу, так это хорошей перезимовке посевов у нас в Кстовском районе. Высокий снежный покров защитил их от морозов, почва под ним не промерзла. Что касается посевов, то планируется, что их площадь составит 19,5 тысяч га. Из них — 6,4 тысяч га занимает озимая пшеница. Общий сев яровых культур ожидается на уровне свыше 13 тысяч га, в том числе посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составит более 6,2 тысяч га, а кормовых трав — почти 7 тысяч га», — написал глава города.