Суд обязал собственника восстановить берег Преголи под Калининградом после незаконных работ

Суд обязал собственника восстановить берег Преголи под Калининградом после проведения незаконных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.
По данным ведомства, на земельном участке вблизи Преголи в посёлке Прибрежное в Гурьевском округе обустроили котлован. По его периметру установили стены, укреплённые металлическими конструкциями.
«В результате проведённых работ нарушены береговая полоса и береговая линия водного объекта, изменено его русло. По иску прокурора суд обязал собственника восстановить береговую линию реки и привести в первоначальное состояние земельный участок», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что судебное решение оставили без изменения по итогам рассмотрения в апелляционной инстанции. Прокуратура поставила на контроль его исполнение.
Ранее сообщали, что под Калининградом без разрешения изменили русло реки Новая Преголя. В апреле суд обязал снести незаконные постройки и вернуть в государственную собственность участок на берегу водоёма. По данным прокуратуры, там располагается нежилое здание и ограждение, препятствующие свободному доступу к реке.