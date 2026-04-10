Суд обязал собственника восстановить берег Преголи под Калининградом после незаконных работ

Русло водоёма изменили во время обустройства котлована.

Суд обязал собственника восстановить берег Преголи под Калининградом после проведения незаконных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на земельном участке вблизи Преголи в посёлке Прибрежное в Гурьевском округе обустроили котлован. По его периметру установили стены, укреплённые металлическими конструкциями.

«В результате проведённых работ нарушены береговая полоса и береговая линия водного объекта, изменено его русло. По иску прокурора суд обязал собственника восстановить береговую линию реки и привести в первоначальное состояние земельный участок», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что судебное решение оставили без изменения по итогам рассмотрения в апелляционной инстанции. Прокуратура поставила на контроль его исполнение.

Ранее сообщали, что под Калининградом без разрешения изменили русло реки Новая Преголя. В апреле суд обязал снести незаконные постройки и вернуть в государственную собственность участок на берегу водоёма. По данным прокуратуры, там располагается нежилое здание и ограждение, препятствующие свободному доступу к реке.