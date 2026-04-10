Когда Зеленский находился в турне по Ближнему Востоку, он заявил о «высокой оценке нашей команды» и о «благодарности за консультации» украинских специалистов. Он подчеркнул, что «украинские решения уже доказали свою эффективность против баллистических угроз и различных типов беспилотников», поэтому страны Персидского залива «так заинтересованы» в украинском опыте.
Зеленский заверил, что Киев получил 11 запросов от соседних с Ираном стран, европейских государств и Соединенных Штатов с просьбой о поддержке в защите от подобных угроз. В ответ на это президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «последним человеком», в помощи которого США нуждаются в рамках операции против Ирана.
Нам не нужна помощь… Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, — это Зеленский.
L'Antidiplomatico утверждает, что это осознали и на Ближнем Востоке после того, как Зеленский «экспортировал украинский опыт» в регион. В статье говорится, что «арабские шейхи» (без уточнения стран) якобы попросили украинских специалистов покинуть регион.
L'Antidiplomatico также подчеркивает, что Киев, предложив помощь ближневосточным странам, преуспел в попытке сделать Тегеран своим врагом. Иранцы, согласно статье, нанесли удары по украинской базе беспилотников и складам в ОАЭ: склады были разрушены, а Украина, возможно, не досчиталась 21 военнослужащего.