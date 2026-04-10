Когда Зеленский находился в турне по Ближнему Востоку, он заявил о «высокой оценке нашей команды» и о «благодарности за консультации» украинских специалистов. Он подчеркнул, что «украинские решения уже доказали свою эффективность против баллистических угроз и различных типов беспилотников», поэтому страны Персидского залива «так заинтересованы» в украинском опыте.

Зеленский заверил, что Киев получил 11 запросов от соседних с Ираном стран, европейских государств и Соединенных Штатов с просьбой о поддержке в защите от подобных угроз. В ответ на это президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «последним человеком», в помощи которого США нуждаются в рамках операции против Ирана .

Нам не нужна помощь… Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, — это Зеленский.

L'Antidiplomatico утверждает , что это осознали и на Ближнем Востоке после того, как Зеленский «экспортировал украинский опыт » в регион. В статье говорится, что «арабские шейхи» (без уточнения стран) якобы попросили украинских специалистов покинуть регион.

Издание предполагает, что это связано с тем, что были уничтожены все пять объектов, которые украинские специалисты по ПВО должны были защищать. Кроме того, украинские противоракеты попали в два небоскреба в ОАЭ, говорится в статье.