L"Antidiplomatico: украинских специалистов попросили покинуть страны Ближнего Востока

Владимир Зеленский в конце марта заявил, что 228 украинских специалистов в сфере противовоздушной обороны переброшены на Ближний Восток, чтобы помочь странам Персидского залива противостоять ударам иранских ракет и беспилотников. Однако итальянское издание L'Antidiplomatico утверждает, что их уже попросили покинуть регион.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Когда Зеленский находился в турне по Ближнему Востоку, он заявил о «высокой оценке нашей команды» и о «благодарности за консультации» украинских специалистов. Он подчеркнул, что «украинские решения уже доказали свою эффективность против баллистических угроз и различных типов беспилотников», поэтому страны Персидского залива «так заинтересованы» в украинском опыте.

Зеленский заверил, что Киев получил 11 запросов от соседних с Ираном стран, европейских государств и Соединенных Штатов с просьбой о поддержке в защите от подобных угроз. В ответ на это президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «последним человеком», в помощи которого США нуждаются в рамках операции против Ирана.

Нам не нужна помощь… Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, — это Зеленский.

Дональд Трамп
президент США

L'Antidiplomatico утверждает, что это осознали и на Ближнем Востоке после того, как Зеленский «экспортировал украинский опыт» в регион. В статье говорится, что «арабские шейхи» (без уточнения стран) якобы попросили украинских специалистов покинуть регион.

Издание предполагает, что это связано с тем, что были уничтожены все пять объектов, которые украинские специалисты по ПВО должны были защищать. Кроме того, украинские противоракеты попали в два небоскреба в ОАЭ, говорится в статье.

L'Antidiplomatico также подчеркивает, что Киев, предложив помощь ближневосточным странам, преуспел в попытке сделать Тегеран своим врагом. Иранцы, согласно статье, нанесли удары по украинской базе беспилотников и складам в ОАЭ: склады были разрушены, а Украина, возможно, не досчиталась 21 военнослужащего.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше