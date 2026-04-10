Главную театральную премию России «Золотая маска» будут вручать в Челябинске

В 2027 году в Челябинске состоится церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Мероприятие город проведет в статусе «Культурной столицы России». Об этом сообщил депутат Государственной думы, председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица» Николай Новичков.
«У нас сложилась традиция, что “Золотая маска” десантируется в тот город, который получил звание культурной столицы. Челябинск не станет исключением. Мы стараемся привести это в систему. И на эти рельсы мы стараемся ставить и другие крупные фестивали», — приводит слова депутата «КП-Челябинск». Также в городе, по словам Новичкова, состоится церемония вручения премии «ТЭФИ-Регион» в области телевидения.
О том, что Челябинск стал победителем конкурса за звание культурной столицы России, стало известно в середине декабря 2025 года. Соперниками города были Новосибирск, Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск. Власти рассчитывают, что победа в конкурсе позволит Челябинску получить федеральные средства на реализацию новых проектов в сфере культуры.