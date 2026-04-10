В Уфе скорректировали проект застройки на Блюхера

Администрация Уфы внесла правки в постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки, которая находится между городскими лесами и бульваром Славы. Обновленный документ опубликовали на официальном сайте мэрии. Речь идет об участке площадью 74,9 тысячи квадратных метров, расположенном между сквером Мусы Гареева, улицами Блюхера и Николая Кузнецова, бульваром Славы и лесным массивом на западном склоне Уфимского полуострова. Суть изменений в том, что в список сносимых объектов добавили несколько гаражных боксов из гаражного кооператива № 6.