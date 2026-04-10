Библиотеки Хакасии заняли призовые места на конкурсе «Золотая полка — 2025»

Награды Всероссийского конкурса «Золотая полка — 2025» получили две модельные библиотеки в Хакасии, созданные в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в научно-методическом отделе Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова.
Итоги ежегодного конкурса подвели в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Центральная городская детская библиотека Абакана завоевала первое место в номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки», а Центральная библиотека имени С. А. Пестунова Боградского муниципального района заняла третье место среди центральных межпоселенческих и районных библиотек.
«Высокие результаты на федеральном уровне — это закономерное следствие кропотливой работы по обновлению фондов. Особенно ценно, что библиотеки Абаканской централизованной системы удерживают лидерство третий год подряд: ранее призовые места занимали детская библиотека-филиал № 13 и библиотека-филиал № 6 “Истоки”», — отметила руководитель проектного офиса по созданию модельных библиотек в Хакасии Юлия Костякова.
