Эксперт Раилко сказал, что Усольцевы могли отравиться угарным газом

Пропавшая 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье семья Усольцевых могла отравиться угарным газом. Такую версию в беседе с корреспондентом krsk.aif.ru предположил бывший альпинист и экс-спасатель Юрий Раилко.
Сергей, Ирина и их дочь Арина, заблудившись в тайге, могли найти какое-то убежище, разжечь в нём огонь и погибнуть, надышавшись продуктами горения, считает Раилко.
«Спрятались от непогоды, гипотермия началась. Из-за резкого похолодания поднялся туман, ориентиров не было. Могли укрыться в какой-то нише, пытались что-то разжечь и отравились угарным газом. И так они все вместе лежат. Такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, если они в каком-то герметичном, невентилируемом убежище были. Пещеры от того места, где они пропали, далеко. Если только это был какой-то глухой грот. Но опять же, была ли у них газовая горелка — большой вопрос», — поделился мыслями экс-спасатель.
Напомним, Юрий Раилко также предположил, что Усольцевы могли быть убиты в лесу браконьерами. Эта версия, по словам мужчины, объясняет отсутствие следов семьи в тайге.
Бывший альпинист уверен, что погибнуть от нападения медведя Сергей, Ирина и Арина не могли: хищник не атаковал бы всех сразу и обязательно оставил бы «маркеры» своего пребывания на месте пропажи людей. Также Раилко сомневается, что Усольцевы могли выжить в одной из лесных избушек: только до ближайшей из них семье пришлось бы идти около десяти километров. При плохой погоде легко одетым Усольцевым критически сложно было бы преодолеть этот путь, считает мужчина.