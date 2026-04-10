Суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Попову

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Источник: Российская газета

Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.

«Назначить наказание в виде штрафа в размере 85 миллионов рублей конфисковать средства в размере 45 миллионов рублей в доход бюджета России», — зачитал приговор судья.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка «Патриот» и похитил из его бюджета более 25 миллиона рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.

В 2022-м экс-замминистра поручил им возвести на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в «Патриоте». В итоге он получил двухэтажный дом, гостевой, баню и гараж — все за счет Минобороны.

Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Этим он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.

Кроме того, начиная с 2014-го фигурант получал от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку за общее покровительство, ее сумма составила более 45 миллионов рублей.

Ахмедов и Шестеров, в отличие от Попова, признали вину. Их приговорили к шести и пяти годам лишения свободы.