Суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Попову

Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
«Назначить наказание в виде штрафа в размере 85 миллионов рублей конфисковать средства в размере 45 миллионов рублей в доход бюджета России», — зачитал приговор судья.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка «Патриот» и похитил из его бюджета более 25 миллиона рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.
В 2022-м экс-замминистра поручил им возвести на его участке в Подмосковье строения, похожие на те, что есть в «Патриоте». В итоге он получил двухэтажный дом, гостевой, баню и гараж — все за счет Минобороны.
Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Этим он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Кроме того, начиная с 2014-го фигурант получал от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку за общее покровительство, ее сумма составила более 45 миллионов рублей.
Ахмедов и Шестеров, в отличие от Попова, признали вину. Их приговорили к шести и пяти годам лишения свободы.