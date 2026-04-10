В Ростовской области рыночная ипотека в марте выросла на 7,5%, а Семейная программа укрепила лидерство

Аналитики «Домклик» зафиксировали уверенный рост ипотечного рынка после февральской коррекции.

Аналитики «Домклик» зафиксировали уверенный рост ипотечного рынка после февральской коррекции.

Ростовская область не только сохранила лидерство по доле льготных программ в стране, но и показала значительный рост рыночных программ по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в марте объем выдачи жилищных кредитов по базовой программе вырос на 7,5% по сравнению с февралём. Доля рыночной ипотеки по итогам месяца составила 28,5%. При этом безусловным лидером в регионе осталась Семейная ипотека, на неё пришлось 67,6% от общего объёма выдач.

Как отметил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, в марте продолжился рост спроса на рыночную ипотеку, особенно заметный на фоне прошлого года. Так, за год кредитование по рыночным ставкам выросло более чем в 4 раза и достигло 85,1 млрд рублей. По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ придало позитивный импульс рынку базовых программ, что отразилось и на региональной структуре.

Распределение объёма выданных ипотечных кредитов по программам в марте 2026 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Семейная ипотека» относительно общего объема выдач за месяц показана зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» — голубым, «Региональной» — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 0,5%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Вместе с тем, в Ростовской области, как и в Краснодарском крае, Семейная ипотека стабильно востребована и занимает более двух третей всех выдач, что подтверждает высокую активность семей с детьми в регионе.

Среди других льготных программ на Дону выделяется IT-ипотека, доля которой по итогам марта достигла 2,2%, увеличившись за месяц на 0,8 п.п. Общероссийские тенденции также демонстрируют устойчивый интерес к этой программе: в марте объём выдач по IT-ипотеке в целом по стране составил 4,4 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем в феврале 2026 года. А если сравнивать с годом ранее — мартом 2025 года — то ИТ-ипотека показала почти двукратный рост.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается и смещается в сторону классических базовых программ. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Цифры это подтверждают: за март доля рыночной ипотеки выросла с 21 до почти 30%. Люди почувствовали доступность и реальную возможность улучшить свои жилищные условия. При этом Ростовская область остаётся абсолютным лидером по популярности “Семейной ипотеки” в стране — 67,6% объёма выдач. Для нас важен каждый клиент — будь то IT-специалист, семья с детьми или человек, выбирающий классическую рыночную программу. Мы стремимся помочь каждому осуществить его мечту и предложить оптимальное решение под любую жизненную ситуацию».

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчётов используются данные по заключённым ипотечным сделкам Сбера. При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в июле 2024 года программы «Господдержка-2020».

Источник: пресс-служба Сбербанка.