В Ростовской области рыночная ипотека в марте выросла на 7,5%, а Семейная программа укрепила лидерство

Аналитики «Домклик» зафиксировали уверенный рост ипотечного рынка после февральской коррекции.
Ростовская область не только сохранила лидерство по доле льготных программ в стране, но и показала значительный рост рыночных программ по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в марте объем выдачи жилищных кредитов по базовой программе вырос на 7,5% по сравнению с февралём. Доля рыночной ипотеки по итогам месяца составила 28,5%. При этом безусловным лидером в регионе осталась Семейная ипотека, на неё пришлось 67,6% от общего объёма выдач.
Как отметил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, в марте продолжился рост спроса на рыночную ипотеку, особенно заметный на фоне прошлого года. Так, за год кредитование по рыночным ставкам выросло более чем в 4 раза и достигло 85,1 млрд рублей. По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ придало позитивный импульс рынку базовых программ, что отразилось и на региональной структуре.
Распределение объёма выданных ипотечных кредитов по программам в марте 2026 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Семейная ипотека» относительно общего объема выдач за месяц показана зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» — голубым, «Региональной» — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 0,5%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).
Вместе с тем, в Ростовской области, как и в Краснодарском крае, Семейная ипотека стабильно востребована и занимает более двух третей всех выдач, что подтверждает высокую активность семей с детьми в регионе.
Среди других льготных программ на Дону выделяется IT-ипотека, доля которой по итогам марта достигла 2,2%, увеличившись за месяц на 0,8 п.п. Общероссийские тенденции также демонстрируют устойчивый интерес к этой программе: в марте объём выдач по IT-ипотеке в целом по стране составил 4,4 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем в феврале 2026 года. А если сравнивать с годом ранее — мартом 2025 года — то ИТ-ипотека показала почти двукратный рост.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается и смещается в сторону классических базовых программ. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Цифры это подтверждают: за март доля рыночной ипотеки выросла с 21 до почти 30%. Люди почувствовали доступность и реальную возможность улучшить свои жилищные условия. При этом Ростовская область остаётся абсолютным лидером по популярности “Семейной ипотеки” в стране — 67,6% объёма выдач. Для нас важен каждый клиент — будь то IT-специалист, семья с детьми или человек, выбирающий классическую рыночную программу. Мы стремимся помочь каждому осуществить его мечту и предложить оптимальное решение под любую жизненную ситуацию».
С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов).
Как и ранее, для расчётов используются данные по заключённым ипотечным сделкам Сбера. При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в июле 2024 года программы «Господдержка-2020».
Источник: пресс-служба Сбербанка.