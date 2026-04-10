В Ростовской области рыночная ипотека в марте выросла на 7,5%, а Семейная программа укрепила лидерство

«Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается и смещается в сторону классических базовых программ. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Цифры это подтверждают: за март доля рыночной ипотеки выросла с 21 до почти 30%. Люди почувствовали доступность и реальную возможность улучшить свои жилищные условия. При этом Ростовская область остаётся абсолютным лидером по популярности “Семейной ипотеки” в стране — 67,6% объёма выдач. Для нас важен каждый клиент — будь то IT-специалист, семья с детьми или человек, выбирающий классическую рыночную программу. Мы стремимся помочь каждому осуществить его мечту и предложить оптимальное решение под любую жизненную ситуацию».