РПЦ призвала верующих не участвовать в фейковых пасхальных крестных ходах

«В сети интернет, мессенджерах и социальных сетях фиксируется распространение объявлений и афиш, призывающих к участию в “Пасхальных крестных ходах”, организаторами которых выступают неустановленные лица. Согласно распространяемым материалам, проведение таких крестных ходов анонсировано в различных городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Чите, Уфе, Владивостоке и других», — говорится в заявлении.
В нем указывается, что анонсы содержат политические лозунги и логотип, отсылающий к политической символике, не совпадающий с логотипами ни одной из крупных зарегистрированных политических партий.
«Все это в совокупности может восприниматься как безответственная попытка придания политическому выступлению формы молитвенного шествия… Использование крестных ходов в политических целях является манипуляцией», — заявили в отделе, подчеркнув, что информацию о крестных ходах на Пасху и Светлую седмицу следует уточнять на сайтах Русской православной церкви, епархий и митрополий.
«Призываем православных верующих не принимать участия в политических мероприятиях, манипулятивно позиционируемых как “Пасхальные крестные ходы”, — говорится в заявлении.