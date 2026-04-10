Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РПЦ призвала верующих не участвовать в фейковых пасхальных крестных ходах

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Объявления о фейковых «Пасхальных крестных ходах» распространяются в интернете, на самом деле это политические мероприятия, заявил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви, призвав верующих не принимать участие в этих шествиях.

Источник: РИА Новости

«В сети интернет, мессенджерах и социальных сетях фиксируется распространение объявлений и афиш, призывающих к участию в “Пасхальных крестных ходах”, организаторами которых выступают неустановленные лица. Согласно распространяемым материалам, проведение таких крестных ходов анонсировано в различных городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Чите, Уфе, Владивостоке и других», — говорится в заявлении.

В нем указывается, что анонсы содержат политические лозунги и логотип, отсылающий к политической символике, не совпадающий с логотипами ни одной из крупных зарегистрированных политических партий.

«Все это в совокупности может восприниматься как безответственная попытка придания политическому выступлению формы молитвенного шествия… Использование крестных ходов в политических целях является манипуляцией», — заявили в отделе, подчеркнув, что информацию о крестных ходах на Пасху и Светлую седмицу следует уточнять на сайтах Русской православной церкви, епархий и митрополий.

«Призываем православных верующих не принимать участия в политических мероприятиях, манипулятивно позиционируемых как “Пасхальные крестные ходы”, — говорится в заявлении.