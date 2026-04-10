Мэр Самары Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»

В чистый четверг, 9 апреля, накануне Пасхи глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам центра детского творчества «Младость». В один из важнейших дней Страстной недели для ребят провели мастер-класс по пасхальной росписи яиц.
«Именно за традицию раскрашивания яиц я и люблю этот день. Помню, как красили с семьей, а потом начинали расписывать. Был рад погрузиться в историю праздника и традиции. У ребят горели глаза, и это самая лучшая оценка всему действу. Важно напоминать им о традициях и вере через творчество», — сказал мэр.
Дети раскрасили главный символ Пасхи в техниках «капанка» и «писанка». После мастер-класса была организована чайная церемония. Дети и взрослые попробовали травяной сбор, заваренный в русском самоваре, и познакомились с традиционными пасхальными играми — катанием яиц, пасхальной горкой и другими.
Корзину с уже украшенными символами праздника Иван Носков возьмет для освящения на Пасхальной службе в Софийском соборе в ночь на 12 апреля и передаст ее Митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Феодосию.