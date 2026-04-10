В Барнауле протестируют новый газомоторный автобус на маршруте № 55

Эксперимент по оценке эффективности общественного транспорта на альтернативном топливе проводится с 19 марта по 19 апреля в Барнауле в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Новый газомоторный автобус марки «НЕФАЗ» тестируется на маршруте № 55, сообщили в городской администрации.
В ходе месячного эксперимента эксперты вместе с руководством перевозчика анализируют реальные показатели расхода топлива и экономическую эффективность нового автобуса, надежность газобаллонного оборудования в условиях городской эксплуатации, затраты на техническое обслуживание и ремонт, а также удобство транспорта для водителей и пассажиров. Если тестирование подтвердит эффективность такой техники, город рассмотрит расширение парка газомоторными автобусами. Это может помочь улучшить качество воздуха в Барнауле.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.