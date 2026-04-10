В Барнауле протестируют новый газомоторный автобус на маршруте № 55

В ходе месячного эксперимента эксперты вместе с руководством перевозчика анализируют реальные показатели расхода топлива и экономическую эффективность нового автобуса, надежность газобаллонного оборудования в условиях городской эксплуатации, затраты на техническое обслуживание и ремонт, а также удобство транспорта для водителей и пассажиров. Если тестирование подтвердит эффективность такой техники, город рассмотрит расширение парка газомоторными автобусами. Это может помочь улучшить качество воздуха в Барнауле.