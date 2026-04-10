О ливнях с грозой и градом предупредило волгоградцев МЧС

В Волгограде уже прошел град днем 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

МЧС выпустило штормовое предупреждение о ливне с грозой и градом и штормовом ветре в Волгограде и области во второй половине дня 10 апреля 2026 года. Правда, экстренное сообщение пришло, когда в центре Волгограда уже выпал апрельский град.

— В период с 15.00 до 16.00 часов и до конца суток 10 апреля 2026 года в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Если в ночи в регионе гремели взрывы от атаки беспилотников, то днем и вечером громыхать будет уже погода. Волгоградцам советуют не выходить из дома без необходимости, быть внимательными на улицах. Автомобили не стоит парковать под рекламными щитами.

