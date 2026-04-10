«Бессмертный полк» в 2026 году пройдёт как в очном, так и в онлайн-форматах

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году будет проводиться в регионах в зависимости от ситуации с безопасностью, в очном или онлайн-формате. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передаёт ТАСС.
«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию “Бессмертный полк”, — подчеркнул Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре “Россия”.
По его словам, там, где позволят условия, она пройдет в традиционном формате, а там, где безопасность будет под угрозой, — в онлайн-режиме.
Сергей Новиков добавил, что для сохранения памяти о героях прошлых поколений необходимо использовать современные форматы, которые будут понятны и интересны молодому поколению. Поэтому в год 85-летия начала Великой Отечественной войны все памятные мероприятия должны быть насыщенными, яркими и доступными для людей.
Напомним, в прошлом году акция «Бессмертный полк» прошла в разных форматах по всей России. Среди них — авиапарады, автопробеги, акции с участием сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также памятные мероприятия в школах и детских садах. Например, на нижегородском транспорте разместили 220 плакатов с портретами героев.