Точную погоду на Пасху в Волгограде и области назвали синоптики

В Волгоградском ЦГМС сообщили точный прогноз погоды на Пасху в регионе.
В Волгограде 12 апреля не будет осадков, а температура поднимется днем до +14…+16º. В районах области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью и утром — туман и заморозки до-1…-3º как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днем потеплеет от +12º до +17º на юге.
В МЧС предупреждают: до конца суток 10 апреля в отдельных районах возможны ливни и гроза с градом и сильным ветром — он поднимется до 20 м/с.
В субботу, 11 апреля, небольшие дожди пройдут местами, а температура ночью опустится до −1…-3º, что синоптики расценивают как опасное погодное явление.
