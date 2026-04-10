Нижегородка стала лучшим блокирующим на соревнованиях по волейболу в Италии

Мария Муравьева из Нижнего Новгорода была отмечена как лучший блокирующий игрок на престижном международном волейбольном турнире, проходившем в Италии. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Воспитанница четвертой спортивной школы олимпийского резерва, Мария Муравьева, представляла Россию на международном турнире «Корнаккья» в Италии в составе национальной сборной. Российские спортсменки одержали уверенную победу в финальном матче против хозяев площадки, триумфально завершив игру со счетом 3:0 (25:6, 25:12, 25:7), что свидетельствовало о выдающейся подготовке команды и слаженной игре.

Итогом турнира стало первое место для сборной России, а Мария Муравьева получила индивидуальную награду как случший блокирующий.

Ранее нижегородец Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону.