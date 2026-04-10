«Т Плюс» проверит теплосети Перми на максимальную температуру

Энергетики Пермских тепловых сетей проведут испытания тепловых сетей Перми на максимальную температуру теплоносителя. Это позволит выявить и оперативно устранить возможные дефекты для повышения надёжности теплоснабжения жителей краевой столицы. Всего будет проверено 18 малых теплоисточников «Т Плюс».
С 13 апреля по 28 апреля испытания пройдут в зоне теплоснабжения малых котельных в Орджоникидзевском, Дзержинском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми (правобережная часть города и микрорайон Новые Ляды). Перед работами социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие — отключат от системы теплоснабжения.
В день проведения испытаний с 10:00 температура на тепловыводах теплоисточников будет постепенно увеличиваться до 95 градусов.
Теплоисточник ВК «Кислотные Дачи» прогреется до 105 градусов.
Теплоисточник ВК «Западная» прогреется до 115 градусов по адресам: ул. Красноводская, 18, 24 и ул. Ветлужская, 125.
Такой нагрев теплоносителя будет держаться с 10:00 до 13:00. С 13:00 до 16:00 произойдёт снижение температуры до значений согласно диспетчерского графика, в зависимости от источника. С 16:00 до 20:00 все потребители и центральные тепловые пункты будут подключены к системе теплоснабжения, теплоподача выведена на нормативный режим.
Графики и адреса проведения испытаний направлены в районные администрации и организации, управляющие жилым фондом. Обращаем внимание, что на источниках с малой мощностью температурные испытания могут завершиться быстрее ввиду быстрого прогрева теплоносителя.
Просим жителей быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры и не приближаться к местам парения, а автолюбителей — не проезжать через парящие лужи и не парковать транспорт вблизи надземных тепловых сетей и на крышках люков тепловых камер. Также соблюдайте осторожность вблизи радиаторов батарей в дни проведения испытаний и следите за детьми.
Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру. Пермь, 2026 год.