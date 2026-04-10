На дорогах Ростовской области планируют запустить 85 камер

В Ростовской области планируют запустить технику, смонтированную для эксплуатации Интеллектуальной транспортной системы (ГИС ИТС РО). Об этом говорится в отчете донского минтранса.
По информации министерства, в начале 2026 года на региональных дорогах в границах Ростовской агломерации по 85 координатам установили 85 видеокамер, 79 детекторов, 30 метеостанций, четыре информационных табло и три контроллера.
— В 2026 году ГКУ РО «ЦБДД» запланированы мероприятия по подключению к электросетям и к волоконно-оптическим каналам связи 100% оконечного оборудования, а также проведение работ по аттестации ГИС ИТС РО на соответствие требованиям информационной безопасности с последующим вводом системы в промышленную эксплуатацию, — говорится в документе.
Также указано, что в конце 2025 года тестово ввели в эксплуатацию восемь модулей и шесть подсистем ГИС ИТС РО, включая автоматизированную информационную систему управления наземным пассажирским транспортом.
По информации минтранса Ростовской области, ГИС ИТС представляет собой программно-аппаратный комплекс, направленный на управление движением на дорогах и в транспортной сети.
