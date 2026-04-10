Школьники Новотроицка в Оренбургской области посетили кадровый центр

Экскурсию для учеников школы № 18 в Новотроицке провели в кадровом центре «Работа России» в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области.
Школьники приняли участие в познавательном мастер-классе, на котором карьерный консультант объяснила, как эффективно использовать портал «Работа России» для поиска стажировок и первой работы. Также они подали заявление о предоставлении государственной меры поддержки по профессиональной ориентации и прошли профориентационное тестирование.
«Данное мероприятие стало ценной возможностью для учащихся ощутить себя в роли будущих специалистов и сделать первый шаг к осознанному выбору карьеры», — отметили в министерстве труда и занятости населения региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.